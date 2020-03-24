Александр Жуков: проводить Олимпиаду в 2020 году не было смысла

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Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков поделился мнением относительно переноса летней Олимпиады-2020 на 2021 год.

Он отметил, что в ситуации, когда люди боятся заразиться и покидать дома, проводить спортивный праздник попросту нет смысла

«Конечно, это большие убытки для Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов. Это вынужденное, но правильное решение. До Игр осталось слишком мало времени, и дальнейшие отборочные соревнования сейчас проводить невозможно.

Считаю, что к этому шло. Пандемия коронавируса, к сожалению, развивается, и далеко не по лучшему сценарию. Когда начали отказываться Национальные олимпийские комитеты стран, стало ясно: Игры с наибольшей вероятностью перенесут», — приводит слова Жукова ТАСС.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 17 тыс. человек, 103 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 395 тысяч.

Ранее МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год.