Лобов намерен вернуться в UFC ради боя с Тухуговым

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Антон Лобов намерен вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ради боя с другим представителем России Зуйбарой Тухуговым. Об этом сообщает The MacLife.

По его словам, противостояние против 29-летнего спортсмена ему до сих пор крайне интересно.

«Я был бы не прочь выступить на турнире в Дублине и подраться с Тухуговым. Я готов подписать контракт с американским промоушеном всего на один бой», — сказал Лобов.

Напомним, что ирландский турнир должен пройти в августе этого года.

Ранее сообщалось, что глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в ангаре.