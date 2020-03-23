Экс-чемпион UFC: судьба не хочет боя Хабиба и Фергюсона

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Экс-чемпион UFC Олег Тактаров высказался о предстоящем поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает газета «Известия».

Поединок, который должен состояться 18 апреля, находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Прмечательно, что до этого бойцы должны были провести бой несколько раз, но поединки срывались.

«Если честно, то, похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом. В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас история с коронавирусом», — заявил Тактаров.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса.