Хоккеист Войнов может покинуть «Авангард»

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Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и сборной России Вячеслав Войнов может покинуть стан «ястребов». Об этом сообщает «СЭ».

В нынешнем сезоне игрок линии обороны омского клуба провел 59 матчей, в которых смог набрать 41 очко.

Напомним, что Войнов в 2012 и 2014 году становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Павел Бучневич прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить чемпионат мира 2020 года.