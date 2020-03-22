Хоккеист Войнов может покинуть «Авангард»
close
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и сборной России Вячеслав Войнов может покинуть стан «ястребов». Об этом сообщает «СЭ».
В нынешнем сезоне игрок линии обороны омского клуба провел 59 матчей, в которых смог набрать 41 очко.
Напомним, что Войнов в 2012 и 2014 году становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Павел Бучневич прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить чемпионат мира 2020 года.