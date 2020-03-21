Экс-наставник сборной России прокомментировал отмену ЧМ по хоккею

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Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отмену чемпионата мира по хоккею, передает Sport24.

«Коронавирус — трагедия, которую нужно решать вместе. Подставлять хоккеистов, если есть угроза заболеть этим вирусом, будет плохим решением. Нужно сохранить здоровье людей», — заявил Быков.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тыс. человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.

Ранее федерация хоккея России (ФХР) сделала официальное заявление по поводу отмены чемпионата мира.