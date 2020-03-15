«Локомотив» нанес поражение «Ростову» в матче РПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/871/13005871/RIAN_5992761.HR-pic905-895x505-665.jpg">

Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк. Также мяч в свои ворота забил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. У хозяев голом отметился Ивелин Попов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 22-х туров «Локомотив» (41 очко) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующей встрече клуб примет «Оренбург».

«Ростов» (38) располагается на четвертой строчке. В 23-м туре команда на выезде сыграет с «Сочи».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог переиграть «Уфу» в матче чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 1:3

Голы: 0:1 — Песьяков, 34 (автогол); 0:2 — Жемалетдинов, 38; 0:3 — Крыховяк, 42; 1:3 — Попов, 64 (пенальти).