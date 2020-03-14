К «Ривер Плейту» могут быть применены санкции из-за внутреннего карантина
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К «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на ресурсы аргентинской Суперлиги.
По информации источника, футболисты должны выполнять свою работу в таком же формате, в котором ее делают тысячи аргентинцев на фабриках, в больницах и во многих других местах.
Также в пресс-релизе организации говорится о том, что односторонняя позиция «Ривера» может быть строго наказана.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уведомил агента французского полузащитника Поля Погба Мино Райолу о желании продлить контракт с футболистом