Олимпийский огонь Игр в Токио зажжен в Древней Олимпии
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В Древней Олимпии зажжен Олимпийский огонь для Игр 2020 года, который пройдет в Токио, сообщает ТАСС.
По традиции, факел был зажжен при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на алтаре древнегреческого храма Геры. В роли верховной жрицы выступила актриса Ксанти Георгиу.
На мероприятии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и другие официальные лица. Из-за эпидемии коронавируса церемония прошла без зрителей.
Ранее в Японии назвали немыслимым отмену или перенос Олимпиады.