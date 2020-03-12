Пять клубов НБА попросили самоизолироваться из-за коронавируса

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) попросило пять клубов самоизолироваться из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ESPN.

11 марта стало известно, что один из игроков «Юты Джаз» сдал положительные анализы на заболевание. Клуб не сообщает имя баскетболиста, однако по информации СМИ, им оказался центровой Руди Гобер.

Рекомендации поступили клубам «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторс», так как они играли против «Юты» за последние 10 дней.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. В США выявлено более тысячи случаев заражения.

Ранее «Юта» опубликовала заявление о распространении коронавируса в команде.