«Спартак» приостановил продажу билетов на матч Кубка Гагарина с «Динамо»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12997141/RIAN_6186100.HR-pic905-895x505-22309.jpg">

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» принял решение приостановить продажу билетов на шестой матч первого раунда плей-офф против московского «Динамо».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому до 10 апреля в столице запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 12 марта на »ЦСКА Арене» в Москве.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.

Ранее сообщалось, что клуб КХЛ ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.