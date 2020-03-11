Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы заражения китайским коронавирусом.

«Мы несем ответственность. И мы расставляем приоритеты. Поэтому мы выбираем здоровье, а не результаты», — приводит слова президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скогстад NRK.

Таким образом, россиянин Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира с 2221 набранными очками, поскольку его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Клебо, располагающийся на втором месте с 1726 баллами, не поедет на заключительные этапы.

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках.