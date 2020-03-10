Итальянские клубы могут остаться без титула из-за коронавируса

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Титул чемпиона Италии по футболу может быть не разыгран из-за коронавируса, сообщает La Repubblica.

По информации издания, распространение болезни может привести к переносу чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в 12 городах континента. В этом случае национальные первенства будут доиграны летом, а ЧЕ-2020 пройдет осенью или в следующем году.

Также в Италии рассматривают вариант, при котором Серия А будет возобновлена в мае, что приведет к уплотнению графика, а игры Кубка страны будут сыграны в июне или августе.

При наихудшем развитии событий чемпионат Италии не будет доигран, а трофей не достанется никому. Места в еврокубках будут распределены согласно нынешнему положению команд в турнирной таблице. Клубы, находящиеся в зоне вылета, останутся в Серии А, а из дивизиона ниже повышение получат две команды. Это приведет к расширению Серии А до 22 клубов.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Норвегии ожидают отмену чемпионата мира по хоккею.