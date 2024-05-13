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Совфед рассмотрит вопрос о назначении Ковальчука главой Счетной палаты

Совфед 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Ковальчука главой Счетной палаты

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет Федерации на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты Российской Федерации. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте палаты.

13 мая этот вопрос рассмотрит профильный комитет.

Президент России Владимир Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты России 12 мая.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих. Ранее Путин внес в Госдуму его кандидатуру на пост главы нового кабмина. За Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 из фракции КПРФ воздержались. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Ранее комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

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