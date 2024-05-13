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Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Польша прервала переговоры по АПК с Украиной после обвинений в коррупции

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Efrem Lukatsky/AP

Польша отменила запланированные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против ряда украинских переговорщиков. Об этом заявил в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

«Переговоры приостановлены, поскольку часть представителей той стороны была обвинена в коррупции. Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен», — сказал Колодзейчак.

По словам высокопоставленного польского чиновника, Варшава не намерена вести диалог с киевскими чиновниками, подозреваемыми в коррупционных правонарушениях. Колодзейчак подчеркнул принципиальную позицию правительства Польши по этому вопросу.

Он не уточнил, каких именно украинских переговорщиков коснулись обвинения в коррупции, и не привел подробностей относительно предполагаемых нарушений с их стороны. Замминистра также не стал комментировать, когда стороны могут возобновить консультации после разрешения данной ситуации.

До этого был назван объем компенсаций ЕС фермерам из-за украинского конфликта.

Ранее были названы три блока мировой экономики.

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