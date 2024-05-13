Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

68-летняя Вупи Голдберг призналась в любви к сексу без обязательств

Актриса Вупи Голдберг заявила, что склонна к случайным связям

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Вупи Голдберг призналась в любви к сексу без обязательств. Новое интервью звезды фильма «Сестричка, действуй» цитирует Page Six.

«Я убежденная эгоистка: у меня прекрасная дочь, зять, трое внуков и один правнук, а на других людей в жизни у меня времени нет. Случайные связи — это прекрасно, я не против, но ночевать у меня нельзя», — говорит 68-летняя актриса.

По словам Голдберг, она все еще сексуально активна и позволяет себе такие связи, а о браке уже не думает.

«Для меня стало сюрпризом то, что я не хочу брака, мне нравится просто переспать и расстаться. Мама предлагала мне: ну ты просто вместо свадеб устраивай иногда вечеринки, а замуж выходить больше не надо», — делится звезда.

Накануне Голдберг призналась в своих мемуарах, что страдала от тяжелой наркотической зависимости.

Голдберг начала употреблять кокаин на вечеринках. Артистка рассказывала, что завсегдатаи мероприятий знали, что полицейские никогда не будут устраивать обыск в доме «известного продюсера или актера», поэтому они вели себя «очень непринужденно».

Ранее актриса Джулия Фокс заявила, что 2,5 года не занималась сексом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами