В Госдуме задали направление работы новому министру спорта Дегтяреву

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью ТАСС заявила, что представленному на должность министра спорта Михаилу Дегтяреву будет необходимо в работе уделять значительное время профессиональному спорту.

«У нас мощно развивается любительский спорт, это здоровый образ жизни. Но также важно не забывать и про профессиональный спорт, чтобы после возвращения на международную арену мы всех там победили», — заявила Журова.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее Михаил Дегтярев рассказал, что сделает в первую очередь после назначения на пост министра спорта.