Винер поддержала кандидатуру Дегтярева на пост нового министра спорта

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «Спорт-Экспрессу» поддержала возможное назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева новым министром спорта.

По ее мнению, Дегтярев смог зарекомендовать себя как хороший управленец по главе Хабаровского края.

«Положительно отношусь к назначению нового министра спорта. Уверена, что под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта высших достижений», — заявила Винер.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее в Госдуме задали направление работы новому министру спорта Михаилу Дегтяреву.