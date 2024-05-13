Гид из Непала установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

Гид из Непала установил новый рекорд, покорив Эверест в 29-й раз. Об этом сообщает Telegram-канале «Bild на русском».

54-летний непальский гид Ками Рита установил рекорд по числу восхождений на самую высокую гору планеты. Он регулярно поднимается на высочайшую гору на планете с 1994 года.

Известно, что в 2015 году во время подъема на Эверест ему удалось выжить во время лавины. В тот день погибли 19 человек.

До этого издание Daily Star сообщало, что на альпинистку напал як во время восхождения на Эверест.

Как рассказала Эмма Кин, напавший як нанес ей травму ноги, оставив глубокую открытую рану. Из-за этого она несколько раз теряла сознание и приходила в чувства благодаря своим друзьям, которые оказывали ей помощь.

В 2023 году двое альпинистов из Китая отказались от покорения Эвереста, чтобы спасти умирающую женщину. До вершины горы мужчинам оставалось преодолеть 300 метров.

Ранее зоологи впервые задокументировали присутствие котов манулов на Эвересте.