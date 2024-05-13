Краснов: ответ США и Германии покажет, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Ответы США, Франции, Германии и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры России о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут миру, кто стоит за этими взрывами. Об этом в интервью РИА Новости заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Мы призываем наших зарубежных коллег к неполитизированному и конструктивному сотрудничеству. Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах «Северные потоки», — сказал Краснов.

Глава надзорного ведомства считает, что ответы этих стран «могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

В апреле сообщалось, что найден бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, которого СМИ называют координатором атак на «Северные потоки».

Ранее Карлсон обвинил США в подрыве «Северных потоков».