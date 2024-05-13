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Тюменский водитель отказался садиться в машину к гаишнику, сославшись на клаустрофобию

Тюменский водитель отказался пройти в служебную машину ГИБДД из-за клаустрофобии

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Максим Блинов

Тюменский водитель отказался пройти в патрульную машину ГИБДД, сославшись на клаустрофобию. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Отмечается, что на дороге 23-летнего Юрия С. остановили для проверки документов и затем пригласили в патрульную машину, чтобы составить протокол. Однако водитель категорически отказался садиться в авто, сославшись на клаустрофобию, начал размахивать руками, а затем пытался сбежать. Нарушителя поймали и оштрафовали на 2 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что жителя Красноярского края лишили водительских прав после того, как он пожаловался прокурору на установленные в его глазах видеорегистраторы. В ведомстве отметили, что водитель из города Заозерный утверждал, что неизвестные установили ему в глаза записывающие устройства, в результате чего у него упало зрение. Также шпионские гаджеты ему якобы поместили на ушах и одежде. По словам мужчины, эти приборы подсказывали ему, как вести себя на дороге.

Ранее россияне подняли автобус ради спасения пешехода в Петербурге и попали на видео.

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