Композитор Гладков сравнил «Слово пацана» с курением и призвал забыть сериал

Композитор и бард Григорий Гладков в разговоре с «Абзацем» сравнил сериал «Слово пацана» с курением.

«Слово пацана» мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение», — высказался Гладков.

Он считает, что поднятая в сериале тема подросткового бандитизма может быть вредна для россиян. Тем не менее артист выразил мнение, что в российском кино должны быть разножанровые картины с широким выбором тем, так как у зрителя должен быть выбор, что смотреть.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Недавно актер Иван Янковский и режиссер Жора Крыжовников получили Национальную премию за «Слово пацана».

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