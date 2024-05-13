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Министр обороны Израиля проинформировал Блинкена о «точечной» операции в Рафахе

Глава МО Израиля Галант рассказал Блинкену о точечной операции в Рафахе

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал госсекретаря США Энтони Блинкена об военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию главы военного ведомства еврейского государства.

В материале отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили развитие событий на территории сектора Газа, а также операцию ЦАХАЛ в районе Рафаха против оставшихся батальонов радикальной группировки ХАМАС.

12 мая официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные продолжают ограниченную по объему и направленности операцию в Рафахе.

Он отметил, что с начала операции в Рафахе ЦАХАЛ уничтожил десятки представителей палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС, заблокировал подземные туннели и изъял большое количество вооружения.

До этого Блинкен заявил, что наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа может создать анархию и хаос на Ближнем Востоке.

Ранее Франция призвала Израиль прекратить операцию в Рафахе.

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