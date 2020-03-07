Россия стала четвертой в эстафете на этапе в Кубке мира
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Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
В составе национальной команды бежали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Золотую медаль завоевала сборная Норвегии. На втором месте оказалась команда Украины. Замкнули тройку лидеров шведские биатлонисты.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что Драчев высказался о результате женской эстафеты на этапе Кубка мира.