Фергюсон жестко оскорбил Хабиба на пресс-конференции

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон жестко оскорбил дагестанца Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в преддверии титульного боя в Абсолютном бойцовском турнире (UFC). Его слова передает Sport24.

По его словам, 31-летний действующий чемпион в легком весе является сукиным сыном.

«Посмотрим, как старик надерет тебе задницу. Ты — сукин сын, я вытру помост твоей дерьмовой папахой», — сказал американец.

Ранее сообщалось, что глава промоушена Дэйна Уайт прокомментировал возможное участие ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в апрельском титульном бою.