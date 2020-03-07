Фергюсон жестко оскорбил Хабиба на пресс-конференции
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон жестко оскорбил дагестанца Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в преддверии титульного боя в Абсолютном бойцовском турнире (UFC). Его слова передает Sport24.
По его словам, 31-летний действующий чемпион в легком весе является сукиным сыном.
«Посмотрим, как старик надерет тебе задницу. Ты — сукин сын, я вытру помост твоей дерьмовой папахой», — сказал американец.
Ранее сообщалось, что глава промоушена Дэйна Уайт прокомментировал возможное участие ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в апрельском титульном бою.