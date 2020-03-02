Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что гол, который он оформил в ворота «Арсенала», стал для него самым долгожданным, передает Sport24.
Футболист, который провел дебютный матч за команду, вышел в игре в стартовом составе. Для Кокорина этот матч стал первым официальным с осени 2018 года.
Кокорин сравнял счет в поединке, однако «Сочи» упустил ничью — на шестой добавленной минуте Евгений Луценко оформил дубль, сделав счет 2:1.
«Спасибо большое всем за поддержку. На данный момент для меня этот гол самый долгожданный и значимый. Обидно, что не набрали очки. Будем продолжать бороться», — написал Кокорин в Instagram.
Ранее наставник «Сочи» заявил, что Кокорин оправдал ожидания.