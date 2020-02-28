Суд лишил Смолова 8 млн руб компенсации за разбитую иномарку

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Мосгорсуд отменил решение о взыскании со страховой компании 8 млн рублей в пользу нападающего «Сельты» и сборной России Федора Смолова за ДТП со спорткаром, передает РИА «Новости».

Отмечается, что игрока обязали также выплатить страховой компании 3 тысячи рублей в качестве компенсации судебных расходов.

Происшествие с участием игрока произошло в ночь на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Суд лишил Смолова водительских прав на год за оставление места ДТП. Также игрок выплатил Краснодару 58 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что Смолов выиграл суд, по решению которого игрок должен был получить деньги за ремонт автомобиля, а также в качестве неустойки и платы за потерю товарной стоимости машины.