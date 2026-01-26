Поезд снес легковушку на переезде в Омской области

В Омской области грузовой поезд столкнулся с легковой машиной на переезде

Водитель легкового автомобиля не выжил после столкновения с грузовым составом на железной дороге в Омской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на переезде между станциями Карбышево-2 и Входная. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, в составе которого было 66 вагонов.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Грузовой состав с рельсов не сошел, движение пассажирских поездов не нарушено. Водителя легковушки спасти не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил. Локомотивная бригада заметила мужчину, лежавшего в опасной близости от железнодорожного полотна. Избежать столкновения не удалось, сотрудники железной дороги вызвали экстренные службы и оказали пострадавшему первую помощь. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с многочисленными травмами.

Ранее в Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны.