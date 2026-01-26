Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Поезд снес легковушку на переезде в Омской области

В Омской области грузовой поезд столкнулся с легковой машиной на переезде
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Водитель легкового автомобиля не выжил после столкновения с грузовым составом на железной дороге в Омской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на переезде между станциями Карбышево-2 и Входная. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, в составе которого было 66 вагонов.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Грузовой состав с рельсов не сошел, движение пассажирских поездов не нарушено. Водителя легковушки спасти не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил. Локомотивная бригада заметила мужчину, лежавшего в опасной близости от железнодорожного полотна. Избежать столкновения не удалось, сотрудники железной дороги вызвали экстренные службы и оказали пострадавшему первую помощь. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с многочисленными травмами.

Ранее в Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706849_rnd_4",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+