В Британии назвали «единственное» решение территориального вопроса на Украине

Единственное решение территориального вопроса на Украине – это создание демилитаризованной и свободной экономической зоны на этой территории. Об этом написал журналист Майкл Эванс в статье для The Spectator.

«Единственное разумное решение территориального вопроса — это идея о том, что обе стороны отступят с Донбасса, превратят регион в демилитаризованную и в свободную экономическую зону. Это часть пересмотренного Трампом плана по Украине, состоящего из 20 пунктов», — считает Эванс.

По его словам, сейчас земли являются «единственной проблемой» мирных переговоров по Украине, так как президент России Владимир Путин хочет, чтобы весь регион был суверенной территорией РФ, а президент Украины Владимир Зеленский намерен сохранить за собой оставшуюся часть Донбасса. Журналист отмечает, что пока Путин придерживается своих требований, и у него «больше рычагов влияния», чем у Зеленского, потому что Россия продвигается вперед.

23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Также издание The New York Times написало о том, что представители США и Украины обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев на Донбассе. А издание Politico отмечало, что в основу трехсторонних переговоров легли вопросы экономического сотрудничества. СМИ также сообщили, что переговоры могут продолжиться в воскресенье, 1 февраля.

