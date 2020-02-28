Чемпионат мира по хоккею могут отменить из-за коронавируса
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался об угрозе отмены чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса.
Ранее в стране отменили все крупные мероприятия из-за эпидемии.
Функционер заявил, что реальная ситуация с заболеванием в стране станет известна спустя две недели.
«Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменен, только если нам скажут об этом в правительстве», — цитирует Фазеля ТАСС.
Глава ИИХФ отметил, что Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством.
Ранее сообщалось, что ИИХФ разослала участникам чемпионата мира инструкции по борьбе с коронавирусом.