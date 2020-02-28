ИИХФ разослала участникам чемпионата мира инструкции по борьбе с коронавирусом
close
Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам чемпионата мира инструкции по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Национальные федерации получили сообщения с инструкциями, как поступать в случае обнаружения заболевания у кого-то из членов команды. О присланном указании проинформировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Мировое первенство по хоккею должно состояться в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее сообщалось, что глава МОК Бах высказался о влиянии коронавируса на подготовку к ОИ-2020.