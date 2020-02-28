ИИХФ разослала участникам чемпионата мира инструкции по борьбе с коронавирусом

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Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам чемпионата мира инструкции по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Национальные федерации получили сообщения с инструкциями, как поступать в случае обнаружения заболевания у кого-то из членов команды. О присланном указании проинформировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Мировое первенство по хоккею должно состояться в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что глава МОК Бах высказался о влиянии коронавируса на подготовку к ОИ-2020.