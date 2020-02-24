Гонщик «Формулы-1» назвал трассу в Сочи худшей в мире
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Пилот команды «Рэйсинг Пойнт» Лэнс Стролл критично отозвался о трассе в Сочи, передает Motorsport.
В Сочи проходит один из этапов Гран-при «Формулы-1». Стролл, который в прошедшем сезоне завершил гонку в России на 11-м месте, отметил, что трасса стала самой худшей.
«Я назову Россию. Ненавижу Россию. Унылый автодром. Скучнейшая трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей «Формуле-1», — заявил Стролл.
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