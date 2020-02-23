Драчев: надеемся на то, что Логинов не завершит карьеру
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с обысками в номере российского биатлониста Александра Логинова, передает «Чемпионат.com».
Напомним, что на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, Логинов выиграл золото и бронзу.
«Мы надеемся, что он не будет завершать карьеру в 28 лет. Думаю, что еще пять сезонов он может соревноваться. Самое главное, чтобы прекратились все действия со стороны комитета Международного союза биатлонистов (IBU)», — заявил Драчев.
Ранее стало известно о том, что Логинов выступит на этапе Кубке мира в Чехии.