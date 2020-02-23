Ройселанн стала победительницей масс-старта на ЧМ по биатлону

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Норвежка Марте Ройселанн стала победительницей масс-старта на чемпионате мира по биатлону, который завершаемся в итальянском Антхольце.

Скандинавка преодолела дистанцию в 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами за 39 минут 14 секунд.

Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер, отставшая от победительницы на 20 секунд.

Бронзовая награда досталась представительнице Швеции Ханне Эберг, которой не хватило до победы чуть более 26 секунд.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, занявшая шестое место.

Ранее сообщалось, что отечественная биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о желании выступить на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.