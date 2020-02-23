Фьюри победил Уайлдера и забрал чемпионский пояс WBC

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Британец Тайсон Фьюри стал обладателем пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сумев победить его бывшего обладателя американца Деонтея Уайлдера.

Встреча завершилась досрочно, в седьмом раунде, после того как члены команды представителя США выбросили на ринг полотенце.

Стоит отметить, что полученное сегодня поражение стало для Деонтея Уайлдера первым в профессиональной карьере.

Напомним, что в первом бою между этими соперниками была зафиксирована ничья.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию поединка.

Ранее россиянин Мустафаев проиграл Риделлу на турнире UFC в Окленде.