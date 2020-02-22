Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Нью-Джерси»
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«Нью-Джерси Дэвилз» дома одолел «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2
Стоит отметить, что в третьем периоде российский лидер «столичных» Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Помимо этого, голевую передачу в этом матче отдал форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2
1:0 — Братт (Сиверсон) – 12:55' (5x5),
2:0 — Симмондс (Братт, Гусев) – 32:12' (5x4),
2:1 — Уилсон (Карлсон, Бекстрем) – 34:44' (5x4),
2:2 — Овечкин (Кузнецов, Дженсен) – 44:50' (5x5),
3:2 — Сиверсон (Гусев, Палмьери) – 58:01' (5x4).