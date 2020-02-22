«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Лестера»
В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» обыграл «Лестер».
Встреча прошла в Лестер на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол на свой лицевой счет оформил Габриэль Жезус, поразивший ворота Каспера Шмейхеля на 80-ой минуте.
После этой победы действующие чемпионы Англии набрали 57 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице.
Подопечные Брендана Роджерса с 50 баллами располагаются на третьей строчке в списке команд Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» обыграл СПАЛ.