«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Лестера»

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В очередном матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» обыграл «Лестер».

Встреча прошла в Лестер на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол на свой лицевой счет оформил Габриэль Жезус, поразивший ворота Каспера Шмейхеля на 80-ой минуте.

После этой победы действующие чемпионы Англии набрали 57 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице.



Подопечные Брендана Роджерса с 50 баллами располагаются на третьей строчке в списке команд Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» обыграл СПАЛ.