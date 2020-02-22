Опубликовано видео обыска машины Логинова

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Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Позднее глава организации Владимир Драчев сообщил, что инцидент связан с проблемами с аккредитацией у специалиста и с допинговым делом Логинова.

На кадрах видно, как итальянская полиция приступает к обыску автомобиля. После этого Губерниев разговаривает с главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым, который показывает ему постановление об обыске.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпийских игр, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился мнением об обысках в номерах отеля сборной России по биатлону.