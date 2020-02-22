Опубликовано видео обыска машины Логинова
Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова.
22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Позднее глава организации Владимир Драчев сообщил, что инцидент связан с проблемами с аккредитацией у специалиста и с допинговым делом Логинова.
На кадрах видно, как итальянская полиция приступает к обыску автомобиля. После этого Губерниев разговаривает с главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым, который показывает ему постановление об обыске.
Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпийских игр, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился мнением об обысках в номерах отеля сборной России по биатлону.