Российские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на чемпионате мира
Сборная России заняла восьмое место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце в Италии.
Российская команда, в составе которой выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, прошла дистанцию за 1 час 8 минут 08,3 секунды, допустив 12 промахов. Победу в гонке одержали представительницы Норвегии (1:07.05,7). Вторыми стали немки (+10,7; 0+9). Третье место заняли украинские биатлонистки (+18,4; 0+8).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась об обысках в номерах российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц
Эстафета. 4x6 км
1. Норвегия — 1:07.05,7 (1+9);
2. Германия — +10,7 (0+9);
3. Украина — +18,4 (0+8)...
8. Россия — +1.02,6.