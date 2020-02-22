Российские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на чемпионате мира

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Сборная России заняла восьмое место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце в Италии.

Российская команда, в составе которой выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, прошла дистанцию за 1 час 8 минут 08,3 секунды, допустив 12 промахов. Победу в гонке одержали представительницы Норвегии (1:07.05,7). Вторыми стали немки (+10,7; 0+9). Третье место заняли украинские биатлонистки (+18,4; 0+8).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась об обысках в номерах российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц

Эстафета. 4x6 км

1. Норвегия — 1:07.05,7 (1+9);

2. Германия — +10,7 (0+9);

3. Украина — +18,4 (0+8)...

8. Россия — +1.02,6.