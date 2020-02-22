Панарин вышел на четвертое место в списке бомбардиров НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин вышел на четвертое место в списке бомбардиров регулярного сезона-2019/20. Об этом сообщает Sport24.

В матче против «Каролины» уроженец Коркино набрал свое 81-е очко в нынешнем сезоне, тем самым догнав в рейтинге канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида.

Лидирует же в списке лучших бомбардиров партнер Макдэвида по звену Леон Драйзайтль. На счету немца после 61 игры 97 очков.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд.