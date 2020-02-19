Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает «Чемпионат.com».

Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» с результатом 4:1.

Свечников набирает очки уже в восьмой игре подряд. Он стал вторым игроком до 20 лет, которому удалось сделать такую результативную серию. Подобного результата добивался Рон Фрэнсис в сезоне-1982/1983.

Ранее сообщалось, что гол Свечникова помог «Каролине» одержать победу над «Нэшвиллом».