Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает «Чемпионат.com».
Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой «Харрикейнз» с результатом 4:1.
Свечников набирает очки уже в восьмой игре подряд. Он стал вторым игроком до 20 лет, которому удалось сделать такую результативную серию. Подобного результата добивался Рон Фрэнсис в сезоне-1982/1983.
Ранее сообщалось, что гол Свечникова помог «Каролине» одержать победу над «Нэшвиллом».