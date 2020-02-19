«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси» благодаря дублю Барбашева
«Сент-Луис Блюз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Иван Барбашев, также отличился Джейден Шварц.
Голкипер «блюзменов» Джордан Биннингтон отразил все 17 бросков.
«Сент-Луис» прервал пятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 — Барбашев (Гуннарссон) — 29:21
2:0 — Барбашев (Бле, Сундквист) — 45:27
3:0 — Шварц — 54:45