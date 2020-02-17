НХЛ может отказаться от матчей в Китае из-за коронавируса

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) может отказаться от проведения предсезонных матчей в Китае из-за вспышки коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист TSN Даррен Дрегер. Лига может отказаться от встреч, которые обычно проводятся в Китае осенью.

«Обсуждение вопроса все еще продолжается, но на данный момент возможность проведения игр в Китае становится все менее и менее вероятной», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что первый гол Коршкова в НХЛ не спас «Торонто» от поражения «Баффало».