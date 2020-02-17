Смолов опубликовал фото после гола «Реалу»

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Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов опубликовал в Instagram фото после своего гола мадридскому «Реалу».



«Рад первому голу и результату», — написал россиянин.

«Сельта» в конце встречи смогла завоевать одно очко.

Гол в ворота Тибо Куртуа стал дебютным для 30-летнего форварда в чемпионате Испании. Российские игроки с 2003 года не забивали в матчах Примеры. Последним, кто смог это сделать, был Александр Мостовой.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал обидной ничью с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу.