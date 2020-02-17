Смолов — 22-ой россиянин, забивавший в испанском чемпионате
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Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов стал 22-ым гражданином России, забивавшим голы в играх Примеры. Об этом сообщает «СЭ».
В тройку лучших бомбардиров-россиян в Испании входят Олег Саленко, Валерий Карпин и Александр Мостовой. Стоит отметить, что две последних также выступали за команду из Виго.
Напомним, что Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что пресс-служба чемпионата Испании отреагировала на первый гол нападающего «Сельты» Федора Смолова за свой клуб.