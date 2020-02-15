Бывший тренер «Спартака» Каррера вспомнил работу в России
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил работу в России. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, преданные фанаты красно-белых до сих пор шлют ему теплые сообщения и просят вернуться на тренерский мостик столичной команды.
Также Каррера заявил, что обязательно вернется в Москву и встретится с болельщиками.
Напомним, что итальянец в 2017 году сумел добыть два трофея — Суперкубок России и чемпионский кубок за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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