Бывший тренер «Спартака» Каррера вспомнил работу в России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил работу в России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, преданные фанаты красно-белых до сих пор шлют ему теплые сообщения и просят вернуться на тренерский мостик столичной команды.

Также Каррера заявил, что обязательно вернется в Москву и встретится с болельщиками.

Напомним, что итальянец в 2017 году сумел добыть два трофея — Суперкубок России и чемпионский кубок за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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