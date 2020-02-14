Овечкину досталось ледяной крошкой в лицо: видео

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин получил в лицо ледяной крошкой в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает NBC Sports.

34-летний россиянин находился на скамейке запасных в тот момент, когда во время торможения один из хоккеистов случайно окатил его снегом. Овечкин не растерялся и тут же попросил полотенце.

Полное видео эпизода доступно по ссылке в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» уступил «Вашингтон Кэпиталз».