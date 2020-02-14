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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле назвал основную задачу на остаток сезона чемпионата России, передает пресс-служба команды.

12 февраля футболист вернулся в общую группу после того, как восстановился после повреждения, полученного во время товарищеского турнира в Катаре. Он отметил, что для него главное — больше не получать травм.

«Основная задача для меня на вторую часть сезона — больше не травмироваться и как можно дольше оставаться здоровым», — заявил он.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Соболев назвал причину смены своего агента.