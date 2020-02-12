Медведев уступил на старте турнира в Роттердаме

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме.

В матче первого круга российский спортсмен, посеянный под первым номером, уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в третий круг канадский спортсмен сразится с Филипом Краиновичем.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл во втором круге турнира в Роттердаме.