Медведев уступил на старте турнира в Роттердаме
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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира в Роттердаме.
В матче первого круга российский спортсмен, посеянный под первым номером, уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
За выход в третий круг канадский спортсмен сразится с Филипом Краиновичем.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл во втором круге турнира в Роттердаме.