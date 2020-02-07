Матыцин рассказал о влиянии коронавируса на подготовку российских спортсменов
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о влиянии эпидемии коронавируса в Китае на подготовку российских спортсменов.
«Этот фактор учитывается в подготовке спортсменов. Никаких мер, кроме профилактики и повышенного внимания к распространяющейся эпидемии, ведомством не принималось», — цитирует Матыцина Sport24.
Глава ведомства отметил, что российские атлеты будут готовиться к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио на Дальнем Востоке, чтобы лучше акклиматизироваться.
Вспышка эпидемии началась в декабре 2019 года. По последним данным, коронавирусом заболели 31521 человек, 638 из них скончались. Выздоровевшими считаются более полутора тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Китае могут отменить из-за коронавируса.