Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

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Российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу после попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, спортсменка попала в больницу 5 февраля с «телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой». Также у россиянки диагностирована булимия.

Солдатова — чемпионка мира в командном зачете 2014, 2015 и 2018 года, а также чемпионка Европы в командном зачете 2015 2017 и 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший член совета Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Михаил Бутов назвал необходимые критерии восстановления аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).